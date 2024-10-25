ООН виділяє $20 мільйонів на допомогу вразливим категоріям українців, зокрема переселенцям

Координатор системи Організацій Обʼєднаних Націй в Україні Матіас Шмале повідомив про рішення ООН і партнерів виділити $20 мільйонів на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення. До таких категорій відносять, зокрема, дітей-сиріт, літніх і маломобільних людей та внутрішніх переселенців.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Цю тему обговорили на нараді з підтримки евакуйованого населення, яка відбулася під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук. У нараді також узяли участь представники Мінреінтеграції, міжнародних і громадських організацій та низки обласних військових адміністрацій.

Найбільше приділили уваги безбарʼєрності, облаштуванню місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішніх переселенців.

Нині очікуються пропозиції від організацій, які вже працюють і мають досвід, але потребують додаткових коштів на реалізацію своїх діючих проєктів або ж хочуть розширити свою діяльність.

Гуманітарний координатор ООН зазначив, що міжнародні організації продовжуватимуть підтримувати евакуйованих українців. Особливу увагу приділятимуть підтримці вразливих категорій населення.