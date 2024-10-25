За ніч сили ППО знищили 36 російських дронів

У ніч на 25 жовтня Сили оборони України знищили 36 російських дронів, ще 16 безпілотників локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього росіяни запустили по Україні 63 ударні дрони Shahed та безпілотники невстановленого типу із таких напрямків, як Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

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ППО працювала в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість БпЛА збили на Одещині та Київщині.