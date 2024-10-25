WSJ: Ілон Маск регулярно спілкується з Путіним з кінця 2022 року

Американський мільярдер Ілон Маск регулярно спілкується з головою РФ Володимиром Путіним з кінця 2022 року. У приватних розмовах вони обговорюють особисті теми, бізнес і геополітичну напругу.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед чинних і колишніх посадовців США, Європи та Росії.

Розмови Маска і Путіна непокоять чинну адміністрацію США. Маск налагодив глибокі ділові звʼязки з американськими військовими та розвідувальними службами завдяки своїй компанії SpaceX, тож мільярдер, найімовірніше, має доступ до певної секретної інформації США.

Інформацію про кремлівські контакти Маска, схоже, ретельно приховують в американському уряді: кілька посадовців Білого дому сказали газеті, що не знали про них. За даними джерел WSJ, в уряді США виникла велика дилема, адже Штати дуже залежать від космічних розробок мільярдера, і їм це «не подобається».

У жовтні 2022 року Маск публічно заявив, що спілкувався з Путіним лише один раз. Він сказав, що це була розмова про космос приблизно у квітні 2021 року. Однак після 2022 року Маск спілкувався з кількома російськими високопосадовцями, серед яких, за словами двох джерел WSJ, був перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Про що вони говорили — невідомо.

Восени 2022 року політолог Ян Бреммер заявив, що Маск розповів йому про свою розмову з Путіним і про «червоні лінії» Кремля. За словами Бреммера, Маск передав йому повідомлення про те, що Росія збереже Крим і «нейтралітет» України «за будь-яку ціну» і що вона відповість на українське вторгнення в анексований Крим ядерним ударом. Маск заперечував, що говорив таке Бреммеру.

Крім того, за даними видання, наприкінці 2023 року Путін попросив Маска не активувати термінали супутникового звʼязку Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу лідеру КНР Сі Цзіньпіну. У Starlink немає дозволу на надання інтернет-послуг на Тайвані, уряд якого обмежує зарубіжних супутникових операторів.

Цього року Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії кандидата в президенти США Дональда Трампа і міг би знайти роль в його адміністрації, якщо той переможе. Водночас після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та союзники зменшили або повністю припинили контакти з Путіним. Тож його розмови з Маском, пише WSJ, можуть сигналізувати про відновлення контактів з лідером РФ і бажання врегулювати «основні розбіжності», такі як війна в Україні, про що неодноразово казав Трамп.