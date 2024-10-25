WSJ: Росія передавала єменським хуситам дані для атак на торгові судна в Червоному морі

Єменські хусити використовували дані російських супутників для атак безпілотниками і ракетами по торгових суднах у Червоному морі.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, серед яких представники міністерств оборони європейських країн.

Хусити почали атакувати західні судна в Червоному морі після початку війни між Ізраїлем і пропалестинським угрупованням ХАМАС наприкінці минулого року. З листопада 2023 року хусити обстріляли понад 100 суден, потопили два з них і захопили одне.

Російські супутникові дані допомогли хуситам розширити свої удари, кажуть WSJ два європейські військові посадовці та ще одне джерело, знайоме із ситуацією. Дані передавали через Корпус вартових ісламської революції Ірану.

Атаки хуситів призвели до збоїв у світовій торгівлі, оскільки вантажовідправникам довелося перенаправляти судна на довший і дорожчий маршрут навколо Африки.

Допомога Росії єменським хуситам, за оцінкою WSJ, показує, наскільки далеко готовий зайти лідер РФ Володимир Путін, щоб підірвати західний економічний і політичний порядок під керівництвом США. До квітня 2024 року Штати витратили майже мільярд доларів на знищення безпілотників і ракет хуситів і захист судноплавства в Червоному морі. Також Вашингтон направив у регіон бомбардувальники B-2 Spirit для ударів по арсеналах хуситів.

Раніше WSJ писало, що російський торговець зброєю Віктор Бут, якого засудили в США на 25 років, а потім у 2022 році обміняли, зараз — посередник у продажу зброї єменським хуситам.

Загрози поставок зброї єменським хуситам

Якщо єменські хусити отримають від Росії протикорабельні або протиповітряні ракети, це може загрожувати американським військам, які захищають судна в Червоному морі від нападів хуситів. Аналітики казали, що якби уряд РФ продавав зброю хуситам — одному з противників США, це було б рівносильно тому, коли американці надсилають зброю Україні.

За даними CNN, Росія готувалася поставити єменським хуситам ракети та військову техніку наприкінці липня 2024 року, але в останній момент відмовилася від цих планів після застережень з боку Саудівської Аравії. Так Росія нібито хотіла помститися адміністрації США за дозвіл Україні бити по території РФ американською зброєю.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.

У січні 2024 року США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі, а в лютому свою операцію проти них розпочав і Євросоюз. Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна. Також єменські хусити двічі атакували корабель України, який використовує Польща.

У середині березня США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.