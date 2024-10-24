КНДР знову скинула кулю зі сміттям на президентський комплекс у Сеулі

Над Сеулом лопнула повітряна куля КНДР, яка була наповнена сміттям. Частина вмісту впала на територію резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це повідомляє Yonhap.

Жодних небезпечних предметів серед сміття не виявили. Однак там були листівки з критикою президента Юн Сок Йоля і першої леді Кім Кон Хі.

В одній з листівок президента звинувачували в тому, що він «уві сні говорить про кінець режиму перед обличчям ядерної держави».

Інша листівка називає першу леді Південної Кореї сучасною «Марією Антуанеттою», французькою королевою, яка асоціюється з екстравагантністю, і детально описує вартість її аксесуарів.

Це вже другий подібний інцидент після того, як 24 липня північнокорейська повітряна куля приземлилася на території президентського комплексу. Це також перший випадок, коли Північна Корея відправила повітряні кулі з листівками, які прямо критикують президента Південної Кореї і його дружину.

Що передувало

Навесні та влітку КНДР неодноразово відправляла в сторону Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. Північна Корея називала свої дії акцією «око за око» — мовляв, зробили це у відповідь на листівки з закликом до повалення режиму, що їх активісти відправляли з території Південної Кореї також за допомогою повітряних куль.

У пʼятницю, 11 жовтня, Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що 3, 9 та 10 жовтня виявило в небі над Пхеньяном південнокорейські безпілотники, які розкидали агітлистівки. МЗС пригрозило відповісти силою, якщо такі польоти повторяться.

Зрештою сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон 13 жовтня заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. А вже наступного дня в країні заявили, що 1,4 мільйона північнокорейців уже готові до «священної війни».