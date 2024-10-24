Білі ведмеді частіше хворіють — усе через глобальне потепління

Через нагрівання Арктики полярні ведмеді частіше заражаються вірусами, бактеріями та паразитами. Лише 30 років тому вони стикалися з цими проблемами значно рідше, ніж зараз.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі PLOS One.

Щоб дійти цього висновку, науковці проаналізували показники крові ведмедів у районі Чукотського моря, між Аляскою та Росією. Одні зразки зібрали між 1987 і 1994 роками, інші — між 2008 і 2017. Серед останніх зразків переважали ті, що мали хімічні зміни, які вказували на зараження тварин одним з патогенів.

Дослідження охоплювало три десятиліття. Це період значної втрати морського льоду та збільшення використання території популяцією білих ведмедів, каже біолог дикої природи доктор Карін Роде з Геологічної служби США.

«Тож ми хотіли знати, чи змінився вплив, особливо для деяких із цих патогенів, які, на нашу думку, переважно зосереджені на землі», — сказала науковиця.

Вчені перевірили різні віруси, бактерії та паразити. В основному вони пов’язані з наземними звірами, але зустрічалися й випадки захворювання у морських тварин, включно з тими, на кого полюють білі ведмеді.

П’ять збудників хвороб, що стали більш поширеними серед полярних ведмедів, — це два паразити, що викликають токсоплазмоз і неоспороз, два типи бактерій, які спричиняють кролячу лихоманку і бруцельоз, і вірус, що провокує чуму собак.

Складно сказати, як саме це вплинуло на фізичне здоров’я ведмедів. Вони досить стійкі до хвороб, тож це не шкодить популяції виду, каже біологиня Карін Роде. Однак вона вважає результати експерименту маркером змін в усій арктичній екосистемі.

У грудні 2023 року середня температура повітря влітку в Арктиці піднялася до позначки +6,4 °C. Це рекордний показник за історію спостережень з 1900 року. Нові кліматичні моделі міжнародної групи дослідників передбачають, що вже через 10 років лід може повністю зникнути з Арктики влітку.

Авторка: Анастасія Могилевець