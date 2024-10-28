За рік проєкт Brave Together допоміг тисячам молодим людей впоратися з депресією та тривогою

Рік тому команда косметичного бренду Maybelline New York в Україні запустила глобальний проєкт Brave Together. Він допоміг тисячам молодих людей впоратися з депресією та тривогою.

Проєкт створили за підтримки благодійного фонду UA Mental Help. Його місія — покласти край стереотипним уявленням про депресію та тривожність.

Амбасадорами програми в Україні стали співачка Jerry Heil, співак Melovin, актор та ветеран війни Назар Грабар, інфлюенсерка Olya Shelby. За рік роботи психологи провели понад 7 300 психологічних консультацій — через гарячу телефонну лінію та через телеграм-бот.

У серпні 2024 року проєкт запустив освітній напрям Brave Talk: це безкоштовний тренінг для навчальних закладів. На тренінгу вже 457 підлітків навчилися допомагати одноліткам, які потребують підтримки у тривожні чи депресивні моменти їхнього життя.

Проєкт продовжує діяти! Аби безкоштовно поговорити з психологом (09:00—21:00):