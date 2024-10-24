Опитування: Понад 80% українців проголосували б за вступ до ЄС і НАТО

Понад 80% українців проголосували б за вступ України до Європейського Союзу і НАТО, якби такі референдуми відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, передає Інтерфакс-Україна.

Опитування проводили 20—26 вересня 2024 року. За його результатами, у референдумі щодо вступу України до ЄС готові взяти участь 81% українців. Причому за вступ проголосували б 88% з тих, хто має намір узяти участь у такому референдумі, а проти — 8%.

У референдумі щодо вступу в НАТО взяли б участь 82% опитаних. За вступ проголосували б 86% з тих, хто хотів би узяти участь у такому референдумі, проти — 10%.

За вступ до ЄС висловили намір голосувати 96% жителів заходу України, які мають намір узяти участь у референдумі (проти — 3%), 90% жителів центру (проти — 5,5%), 81% жителів сходу (проти — 13%) і 69% жителів півдня (проти — 20%).

За вступ до НАТО висловили намір голосувати 95% жителів заходу України, які мають намір узяти участь у референдумі (проти — 2%), 88,5% жителів центру (проти — 8,5%), 78% жителів сходу (проти — 16%) і 64% жителів півдня (проти — 26%).

Водночас частка тих, хто проголосував би за вступ до ЄС і до НАТО, зросла. Так, у листопаді—грудні 2021 року вступ до ЄС були готові підтримати 78% респондентів, а 18% проголосували б проти. А за вступ до НАТО тоді були готові проголосувати 70% опитаних, проти — 24,5%.

Дослідження проводили в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснює Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face провели на неокупованих територіях України серед 2 016 повнолітніх респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.