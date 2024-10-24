Начальника Тернопільського РТЦК підозрюють у вимаганні хабара за відстрочку від армії

Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) підозрюють у вимаганні хабаря за відстрочку від армії.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У Бюро кажуть, що підприємець, який займається агробізнесом, уперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття. Згідно з законом, він має право отримати відстрочку від призову на військову службу. Однак підозрюваний військком сказав, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар — талони на одну тисячу літрів дизельного палива, що коштує близько $1 500.

Посадовця затримали 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його авто, крім талонів, знайшли ще $13 тисяч і 73 тисячі гривень готівкою. Також обшукали кабінет підозрюваного — звідти вилучили паливні картки на понад тисячу літрів дизеля та бензину.

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Військкому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, за це загрожує до 10 років вʼязниці. Розслідування триває, шукають інших можливих причетних до оборудки.