Росіяни знову розстріляли українських військовополонених

Бійці російської армії поблизу міста Селидового, що на Донеччині, розстріляли чотирьох українських військовополонених Національної гвардії України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чотири бійці НГУ 6 жовтня виконували бойове завдання, а близько 13:00 росіяни почали штурмувати українські позиції та захопили цих бійців в полон. Після цього росіяни записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео.

Наступного дня, 7 жовтня, Збройні сили Україні повернули втрачені позиції і знайшли тіла вбитих українських військовослужбовців.

Убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Прокуратура вже почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.