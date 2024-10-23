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У Латвії закрили доступ до 17 пропагандистських ресурсів РФ

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Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії закрила доступ до 17 інтернет-порталів, які поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє портал Latvijas Vēstnesis, який публікує офіційні урядові повідомлення Латвії.

Зокрема, заблокували доступ до сайту topcor.ru, який поширює фейки про події у світі та виправдовує вторгнення Росії до України. Крім того, матеріали на ресурсі підривають ідею незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Латвії.

У перелік заборонених потрапив і сайт russkie.org. Там підкреслювали буцімто особливу роль Росії та російської мови. Натомість інформація про події в Україні подається однобоко й упереджено. Незабаром Рига заблокує доступ до інших ресурсів, що поширюють кремлівську пропаганду:

  • яшкинскийрайон.рф;
  • dagpravda.ru;
  • otr-online.ru;
  • sevkavportal.ru;
  • nur-05.ru;
  • nikatv.ru;
  • informugra.ru;
  • edinstvo-news.ru;
  • gubtrk.ru;
  • эпохагероев.рф;
  • overclockers.ru;
  • grozny.tv;
  • yakutia-daily.ru;
  • riamo.ru;
  • героиспецоперации.рф.

Інший держорган визнав перелічені сайти як ті, що містять заборонений контент. Після перевірок NEPLP розпорядилася закрити доступ до ресурсів, їхніх доменних імен або IP-адрес, а також до їхніх дзеркальних сторінок, пише Delfi. Це мають негайно зробити провайдери.

Авторка: Анастасія Могилевець