У Латвії закрили доступ до 17 пропагандистських ресурсів РФ

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії закрила доступ до 17 інтернет-порталів, які поширюють російську пропаганду.
Про це повідомляє портал Latvijas Vēstnesis, який публікує офіційні урядові повідомлення Латвії.
Зокрема, заблокували доступ до сайту topcor.ru, який поширює фейки про події у світі та виправдовує вторгнення Росії до України. Крім того, матеріали на ресурсі підривають ідею незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Латвії.
У перелік заборонених потрапив і сайт russkie.org. Там підкреслювали буцімто особливу роль Росії та російської мови. Натомість інформація про події в Україні подається однобоко й упереджено. Незабаром Рига заблокує доступ до інших ресурсів, що поширюють кремлівську пропаганду:
- яшкинскийрайон.рф;
- dagpravda.ru;
- otr-online.ru;
- sevkavportal.ru;
- nur-05.ru;
- nikatv.ru;
- informugra.ru;
- edinstvo-news.ru;
- gubtrk.ru;
- эпохагероев.рф;
- overclockers.ru;
- grozny.tv;
- yakutia-daily.ru;
- riamo.ru;
- героиспецоперации.рф.
Інший держорган визнав перелічені сайти як ті, що містять заборонений контент. Після перевірок NEPLP розпорядилася закрити доступ до ресурсів, їхніх доменних імен або IP-адрес, а також до їхніх дзеркальних сторінок, пише Delfi. Це мають негайно зробити провайдери.
- Латвія регулярно обмежує ресурси РФ. У лютому 2021 року NEPLP виключила 16 російських телеканалів зі списку ретрансльованих на території Латвії. Це, зокрема, «НТВ», «Кинокомедия», «Киносерии», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» і HD Life.
- Також у 2021 Рига на один рік заборонила трансляцію телеканалу «Россия РТР» на території країни через мову ненависті щодо України. А наприкінці 2022 року NEPLP ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь».
Авторка: Анастасія Могилевець