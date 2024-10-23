У Латвії закрили доступ до 17 пропагандистських ресурсів РФ

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії закрила доступ до 17 інтернет-порталів, які поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє портал Latvijas Vēstnesis, який публікує офіційні урядові повідомлення Латвії.

Зокрема, заблокували доступ до сайту topcor.ru, який поширює фейки про події у світі та виправдовує вторгнення Росії до України. Крім того, матеріали на ресурсі підривають ідею незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Латвії.

У перелік заборонених потрапив і сайт russkie.org. Там підкреслювали буцімто особливу роль Росії та російської мови. Натомість інформація про події в Україні подається однобоко й упереджено. Незабаром Рига заблокує доступ до інших ресурсів, що поширюють кремлівську пропаганду:

яшкинскийрайон.рф;

dagpravda.ru;

otr-online.ru;

sevkavportal.ru;

nur-05.ru;

nikatv.ru;

informugra.ru;

edinstvo-news.ru;

gubtrk.ru;

эпохагероев.рф;

overclockers.ru;

grozny.tv;

yakutia-daily.ru;

riamo.ru;

героиспецоперации.рф.

Інший держорган визнав перелічені сайти як ті, що містять заборонений контент. Після перевірок NEPLP розпорядилася закрити доступ до ресурсів, їхніх доменних імен або IP-адрес, а також до їхніх дзеркальних сторінок, пише Delfi. Це мають негайно зробити провайдери.

Латвія регулярно обмежує ресурси РФ. У лютому 2021 року NEPLP виключила 16 російських телеканалів зі списку ретрансльованих на території Латвії. Це, зокрема, «НТВ», «Кинокомедия», «Киносерии», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» і HD Life.

Також у 2021 Рига на один рік заборонила трансляцію телеканалу «Россия РТР» на території країни через мову ненависті щодо України. А наприкінці 2022 року NEPLP ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь».

Авторка: Анастасія Могилевець