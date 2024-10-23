У Таїсії Повалій конфіскували авто, зброю і права на девʼять пісень

Вищий антикорупційний суд конфіскував у співачки Таїсії Повалій автомобіль, кілька земельних ділянок і права на девʼять пісень.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Зокрема, суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:
- автомобіль BMW;
- травматичну зброю;
- майнові права на музику та слова до девʼяти творів («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).
Також у власність держави перейшли сім земельних ділянок у Київській області, приватний будинок площею 442,8 м², домоволодіння площею 101 м², авто BMW Х5 і три одиниці травматичної та мисливської зброї.
Це рішення суду ще можна оскаржити в апеляції.
Таїсія Повалій — народна артистка України, була депутаткою Партії регіонів у 2012—2014 роках. Вона виїхала до Росії напередодні повномасштабного вторгнення, отримала там паспорт РФ і публічно підтримувала війну. В інтервʼю Повалій вихваляла Путіна і закликала захопити всю територію України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.
У вересні 2023 року Повалій давала концерт в окупованому Луганську. У лютому Служба безпеки України повідомила співачці про підозру за трьома статтями — заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм. Їй загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.