Ведмедик Паддінгтон отримав британський паспорт

Паддінгтон Браун, також відомий як ведмедик Паддінгтон, офіційно отримав британський паспорт.

Про це пише The Guradian.

Під час роботи над фільмом «Пригоди Паддінгтона 3» продюсер Роб Сільва звернувся до британського Міністерства внутрішніх справ і попросив видати ведмежаті зразок паспорта як реквізит для зйомок. Однак співробітники МВС зробили для Паддінгтона справжній документ.

Паспорт ведмедика Паддінгтона. Radio Times

У паспорті вказали, що Паддінгтон Браун — це ведмідь, а також вклеїли його фотографію. Такі документи більше не видавали нікому з вигаданих персонажів.

«Ви б ніколи не подумали, що в МВС є почуття гумору, але вони просто внесли його [Паддінгтона] у список як Ведмедя», — зазначив Сільва.

Ведмедик Паддінгтон — це один з найулюбленіших персонажів у Великій Британії протягом останніх 60 років. Першу дитячу книжку «Ведмедик на імʼя Паддінгтон» надрукували ще в 1958 році.

У 2014 році вийшов фільм «Пригоди Паддінгтона», його зняв британський режисер Пол Кінг. Він же працював над продовженням картини — «Пригоди Паддінгтона 2», який вийшов у 2017 році. У цих фільмах ведмежа українською озвучив Володимир Зеленський, який тоді ще не був президентом.

Третя частина фільму про Паддінгтона в Україні вийде 16 січня 2025 року. За сюжетом ведмежа поїде в Перу, щоб відвідати тітку Люсі, і втрапить у загадкову пригоду.