ППО збила 57 російських безпілотників із 81

У ніч на 23 жовтня українська протиповітряна оборона збила 57 російських безпілотників із 81.

Про це повідомило Командування Повітряних сил України.

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Росіяни били по Україні дронами типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу, а ще атакували Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П.

Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачені. Ще до 9 дронів досі в повітряному просторі України — бойова робота триває.