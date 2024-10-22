В Одесі розслідують смерть 13-річної дівчинки в школі

Одеські поліцейські розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки в одному з навчальних закладів у Приморському районі міста.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Вчителі розповіли, що під час сигналу «Повітряна тривога» учні та педагоги спускалися в укриття. Тоді школярці стало зле. Вчителі викликали швидку і почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Медики приїхали на виклик і почали реанімаційні заходи, але дівчинка померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості з попередньою приміткою «природня смерть». Тіло дитини передали на судово-медичну експертизу, щоб встановити причини смерті.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.