У Полтавському ТЦК знайшли мертвого чоловіка — кажуть про самогубство

У технічному приміщенні Полтавського обласного ТЦК та СП знайшли тіло чоловіка з «явними ознаками» самогубства. Це сталося 21 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі.

І додали, що на тілі чоловіка слідів насилля не виявили. На місце події викликали правохоронців. Вони порушили кримінальну справу. У ТЦК також проводять службове розслідування.

За даними Полтавського обласного ТЦК та СП, на пункт попереднього збору військовозобовʼязаних поліція доставила чоловіка, який перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тому на нього склали акт відмови і готували повідомлення про це до поліції.

Торік чоловік уже засуджували за статтею 336 ККУ на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні.

«Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобовʼязаного не здійснювалося — він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні всі документи», — заявляють у Полтавському ТЦК.