Зеленський підписав антикорупційний закон про прозоре будівництво

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11057 про прозоре будівництво. Він зобовʼязує організаторів торгів публікувати у відкритому доступі ціни на матеріальні ресурси, послуги з поточного ремонту, роботи з будівництва а також інформацію про будівельні матеріали.

Цей закон має ускладнити можливості для корупції у держбудівництві і подолати проблему завищення цін на будматеріали у кошторисах будівельних закупівель.

Тепер усі без винятку замовники тендерів на будівництво, зокрема й дорожнє, матимуть публікувати на Prozorro кошториси упродовж трьох робочих днів з дати укладання договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

Натомість зараз замовники тендерів на будівництво переважно не оприлюднюють цін після підписання угоди з підрядником. Найчастіше можна побачити лише загальну вартість будівництва, у якій може ховатися завищена ціна на бетон, арматуру, пісок тощо.