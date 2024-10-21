На Одещині затримали трьох чоловіків, які підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці» на замовлення Росії

На Одещині правоохоронці викрили й затримали трьох місцевих жителів, які підпалили релейні шафи на замовлення Росії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані через месенджер звʼязалися з представником РФ, який запропонував їм підзаробити, підпалюючи об’єкти «Укрзалізниці».

Наприкінці серпня підозрювані підпалили дві релейні шафи залізничного перегону на півдні Одещини за допомогою запальної суміші, яку підготували заздалегідь. Чоловіки знімали це на відео, щоб надіслати як доказ виконаної роботи.

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Їм повідомили про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України). За це чоловікам загрожує 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Всім трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.