Новим головою правління «Укрзалізниці» став Олександр Перцовський

Кабінет міністрів України за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Олександр Перцовський працює в «Укрзалізниці» з 2020 року. Він був членом правління та відповідав за пасажирський напрям.

Євген Лященко, який з березня 2023 року і донині обіймає посаду голови правління, працюватиме на посаді члена правління до завершення контракту з «Укрзалізницею».

Також сьогодні, 21 жовтня, з посад членів правління «Укрзалізниці» звільнили Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.