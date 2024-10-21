Новим головою правління «Укрзалізниці» став Олександр Перцовський

Кабінет міністрів України за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Олександр Перцовський працює в «Укрзалізниці» з 2020 року. Він був членом правління та відповідав за пасажирський напрям.
Євген Лященко, який з березня 2023 року і донині обіймає посаду голови правління, працюватиме на посаді члена правління до завершення контракту з «Укрзалізницею».
Також сьогодні, 21 жовтня, з посад членів правління «Укрзалізниці» звільнили Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.
- На початку жовтня стало відомо, що Євген Лященко подав у відставку. Таке рішення могло бути спричинене тим, що завершення його контракту на посаді голови правління припадає на новий бюджетний рік, а нові проєкти на 2025 рік потрібно запланувати в поточному році.