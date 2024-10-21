Гендиректором «Укроборонпрому» став Олег Гуляк

Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила на посаду генерального директора «Укроборонпрому» Олега Гуляка.

Про це повідомили в пресслужбі.

На посаду керівника «Укроборонпрому» претендували понад 20 кандидатів. Їх відбирало українське представництво Odgers Berndtson — міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

До шортліста потрапили три кандидати, з якими наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. На співбесідах були представники посольств США, Великої Британії та Німеччини.

«Для нас вкрай важливо, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ. Це професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України. Він є справжнім лідером: ініціативним, відповідальним та ефективним. Тому ми вирішили призначити Генеральним директором Товариства Олега Гуляка», — прокоментував голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін характеризував Гуляка як досвідченого керівника, що знає нагальні потреби війська.

Перед ним стоять такі головні завдання — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектора ОПК і побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру.