У Росії знайшли тіло пілота, причетного до удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці

Вранці 20 жовтня в селі Супонєво під Брянськом (РФ) знайшли тіло воєнного злочинця Дмитра Голєнкова, який обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї і був причетний до ракетних ударів по цивільних обʼєктах в Україні.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російського воєнного злочинця знайшли з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

За даними ГУР, Голєнков — пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку Військово-космічних сил РФ (в/ч 33310), що базується на аеродромі «Шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Росіянин відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― шестеро дітей. Також — за удар по торговому центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022 року, тоді загинули 22 людини, десятки отримали поранення.

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