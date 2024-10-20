У Тбілісі проходить масштабний проєвропейський марш

У Тбілісі почався масштабний проєвропейський марш під гаслом «Грузія обирає Євросоюз» — він проходить за шість днів до парламентських виборів.

Про це пишуть «Ехо Кавказу» та Mtavari.

Прихильники європейського курсу країни зібралися на пʼяти локаціях — на площі Республіки, площі Героїв, біля станцій метро «Марджанішвілі» і «300 арагвинців», біля перетину вулиць Амаглеба і Асатіані в районі Мтацмінда.

Вони рушили маршем до площі Свободи, де о 19:00 за тбіліським часом (18:00 за Києвом) почався великий мітинг.

Акцію організували неурядові організації, її підтримали президент Грузії Саломе Зурабішвілі та головні опозиційні партії.

Як пише SOVA, на акцію люди вийшли з прапорами Грузії, ЄС, а також України.