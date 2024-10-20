У Тбілісі проходить масштабний проєвропейський марш

У Тбілісі почався масштабний проєвропейський марш під гаслом «Грузія обирає Євросоюз» — він проходить за шість днів до парламентських виборів.
Про це пишуть «Ехо Кавказу» та Mtavari.
Прихильники європейського курсу країни зібралися на пʼяти локаціях — на площі Республіки, площі Героїв, біля станцій метро «Марджанішвілі» і «300 арагвинців», біля перетину вулиць Амаглеба і Асатіані в районі Мтацмінда.
Вони рушили маршем до площі Свободи, де о 19:00 за тбіліським часом (18:00 за Києвом) почався великий мітинг.
Акцію організували неурядові організації, її підтримали президент Грузії Саломе Зурабішвілі та головні опозиційні партії.
Як пише SOVA, на акцію люди вийшли з прапорами Грузії, ЄС, а також України.
- 9 липня Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії. Усе через закон про «іноагентів», що його 14 травня остаточно ухвалив парламент Грузії, попри опір опозиції і масові протести в столиці із сутичками. Цей документ передбачає створення спеціального реєстру, в якому будуть вказані всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Вони мають публікувати річний фінансовий звіт — інакше отримають штрафи і перевірки.
- 17 вересня парламент Грузії ухвалив законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Документ фактично повторює аналогічний російський закон.