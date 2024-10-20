Збитки екосистем України через війну сягнули $65 мільярдів

Українська екосистема зазнала збитків у $65 мільярдів через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, від повномасштабної війни постраждала третина українських лісів і 20% природоохоронних територій країни. В Україні 35% від усього біорізноманіття Європи — і теж під загрозою.



Український премʼєр наголосив, що зараз є кілька пріоритетних питань, які потрібно узгодити, щоб розробити спільну стратегію захисту екосистеми України.

Ідеться про те, що: