Збитки екосистем України через війну сягнули $65 мільярдів

Українська екосистема зазнала збитків у $65 мільярдів через повномасштабне вторгнення Росії.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, від повномасштабної війни постраждала третина українських лісів і 20% природоохоронних територій країни. В Україні 35% від усього біорізноманіття Європи — і теж під загрозою.
Український премʼєр наголосив, що зараз є кілька пріоритетних питань, які потрібно узгодити, щоб розробити спільну стратегію захисту екосистеми України.
Ідеться про те, що:
- потрібно відстежувати, реєструвати та звітувати про всі екологічні наслідки, впливи, втрати та збитки через війну РФ проти України;
- збирати відгуки та технічні коментарі партнерів;
- працювати над тим, щоб притягнути російських агресорів до відповідальності за всі екозлочини проти України.