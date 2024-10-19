За тиждень до виборів у Японії напали на офіс керівної партії

Чоловік напав на штаб-квартиру керівної Ліберально-демократичної партії Японії за тиждень до парламентських виборів.

Про це повідомив японський мовник NHK.

Близько 6-ї ранку до офісу партії приїхав білий фургон. Нападник — 49-річний Ацунобу Усуда, мешканець міста Кавагуті — кинув пʼять коктейлів Молотова на територію столичного офісу партії, а потім врізався в паркан резиденції премʼєр-міністра Шіґеру Ішіби.

Щоб його не затримали, він кинув у поліцейські автівки та у власне авто щось схоже на сигнальні ракети. Пізніше в його машині знайшли ще кілька пляшок із коктейлем Молотова.

Усуду заарештували на місці. Пожежу швидко загасили, ніхто не постраждав. Однак мотиви Усуди досі зʼясовують — під час допиту він зберігав мовчання.