Україна повернула з полону 95 військових. Серед них — незаконно засуджені Росією

Україна повернула з російського полону 95 військових. Це воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін провели за посередництва Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Серед звільнених полонених — чимало військових, яких Росія «засудила» за сфабрикованими справами. Так 28 українських воїнів отримали тривалі судові терміни, а 20 — довічне увʼязнення за захист рідної землі.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні додому повернулися нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед них — 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Чимало звільнених мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / Zelenskiy / Official

Це вже 58-й обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час нього вдалося повернути Максима Буткевича — українського правозахисника та військового, якого в Росії засудили до 13 років увʼязненя за сфабрикованою справою.

Загалом Україна повернула 3 767 людей.