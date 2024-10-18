У МВФ погодили транш на $1,1 мільярда для України

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила пʼятий перегляд механізму розширеного фінансування (EFF) для України.
Про це повідомили в МВФ.
Отже, Україна отримає черговий транш на майже $1,1 мільярда. Гроші підуть у держбюджет і допоможуть Україні фінансувати критичні видатки, соцдопомогу, зарплати медиків, учителів тощо.
Економіка України залишається стійкою, а показники EFF — високими, незважаючи на складні умови. МВФ зазначає, що Україні вдалося виконати всі кількісні критерії ефективності на кінець червня та чотири структурні контрольні показники.
Тож фінансова допомога допоможе зберегти розвиток реформ і сприятиме макроекономічної стабільності. Водночас потреби України у фінансуванні залишаються великими через війну, що триває.
- Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023-го і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.