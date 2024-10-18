Росіяни вчергове розстріляли українського військовополоненого

На Бахмутському напрямку російська армія розстріляла, ймовірно, пораненого українського бійця. Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі на Донеччині український військовослужбовець, ймовірно, отримав поранення. Пізніше армія РФ захопила в полон будівлю де він був, а його взяла в полон.

Попередньо, 6 вересня 2024 року, близько 10:00, російські війська розстріляли бійця ЗСУ. Це сталося поблизу Фенольного заводу на території селища Нью-Йорк.

Убивство військовополонених є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.