Україна повернула тіла 501 загиблого українського військового

В Україну повернули тіла 501 загиблого українського військового.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Репатріювали 382 тіла українських бійців з Авдіївського напрямку, 56 — з Бахмутського, 45 — з Мар’їнського, шість — з Вугледарського, чотири — із Запорізького, сім — з Луганського. Також вдалося повернути тіло українського захисника з моргу на території РФ.
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до відповідних державних установ, правоохоронці та судмедексперти ідентифікують їх. Після цього тіла українських бійців передадуть родинам для поховання.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча.
- Російські військові стратили на полі бою щонайменше 102 українських військовополонених, а 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року.