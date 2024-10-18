Україна повернула тіла 501 загиблого українського військового

В Україну повернули тіла 501 загиблого українського військового.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Репатріювали 382 тіла українських бійців з Авдіївського напрямку, 56 — з Бахмутського, 45 — з Мар’їнського, шість — з Вугледарського, чотири — із Запорізького, сім — з Луганського. Також вдалося повернути тіло українського захисника з моргу на території РФ.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до відповідних державних установ, правоохоронці та судмедексперти ідентифікують їх. Після цього тіла українських бійців передадуть родинам для поховання.