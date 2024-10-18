НАТО відреагувало на прольот російських дронів через територію Румунії (оновлено)

У НАТО заявили про солідарність з Румунією на тлі останнього повідомлення Міноборони країни про порушення її повітряного простору «невідомою ціллю.»

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони.

За його словами, союзники по НАТО підтвердили, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу. Він також зреагував на прольоти російських дронів та ракет у Румунії під час обстрілів України:

«Дозвольте мені висловити солідарність НАТО з Румунією, а також високо оцінити зусилля румунської влади і командування об’єднаних сил НАТО в Європі за швидку і ефективну відповідь на ці інциденти», — наголосив Рютте.

Вчора, 17 жовтня, Міноборони Румунії повідомило, що фіксувало повітряну ціль у районі Чорного моря, приблизно за 150 км на схід від авіабази «Михаїл Когелнічану», де базуються 572 вертолітна ескадрилья ВПС Румунії та літаки F-16 5 армійського корпусу США.

Для моніторингу ситуації в повітря підняли два літаки F-18 ВПС Іспанії і два літаки F-16 ВПС Румунії. Ціль залетіла на територію Румунії на 14 км, а потім зникла з радарів.