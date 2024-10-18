Сьома Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2024 року.
Це щорічна премія, яку заснували у 2018 році. Вона визначає досягнення українського кінематографу й діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.
Цьогоріч нагороди вручили в 11 номінаціях. Уперше номінацію за документальне кіно розділили для повних і коротких метрів.
Список лавреатів
За досягнення
- Культурна менеджерка та кураторка кінопрограм Ольга Бірзул, «Твоя книга про кіно».
Найкращий анімаційний фільм
- «Я померла в Ірпені». Режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.
Найкращий короткометражний документальний фільм
- «Там, де закінчується Росія». Режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- «Додаткові сцени». Режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко.
Найкращий повнометражний документальний фільм
- «Фрагменти льоду». Режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.
Відкриття року
- «Фрагменти льоду». Режисерка Марія Стоянова.
Найкращий сценарій фільму
- Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко за фільм «Редакція».
Найкращий актор
- Віктор Жданов («Сірі бджоли»).
Найкраща акторка
- Олена Узлюк («Уроки толерантності»).
Найкраща режисура
- Дмитро Мойсеєв («Сірі бджоли»).
Найкращий повнометражний ігровий фільм
- «Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра.