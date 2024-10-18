Сьома Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2024 року.

Це щорічна премія, яку заснували у 2018 році. Вона визначає досягнення українського кінематографу й діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Цьогоріч нагороди вручили в 11 номінаціях. Уперше номінацію за документальне кіно розділили для повних і коротких метрів.

Список лавреатів

За досягнення