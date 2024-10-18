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Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2024 року

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Сьома Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2024 року.

Це щорічна премія, яку заснували у 2018 році. Вона визначає досягнення українського кінематографу й діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Цьогоріч нагороди вручили в 11 номінаціях. Уперше номінацію за документальне кіно розділили для повних і коротких метрів.

Список лавреатів

За досягнення

  • Культурна менеджерка та кураторка кінопрограм Ольга Бірзул, «Твоя книга про кіно».

Найкращий анімаційний фільм

  • «Я померла в Ірпені». Режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • «Там, де закінчується Росія». Режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • «Додаткові сцени». Режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко.

Найкращий повнометражний документальний фільм

  • «Фрагменти льоду». Режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Відкриття року

  • «Фрагменти льоду». Режисерка Марія Стоянова.

Найкращий сценарій фільму

  • Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко за фільм «Редакція».

Найкращий актор

  • Віктор Жданов («Сірі бджоли»).
Віктор Жданов

Віктор Жданов

Найкраща акторка

  • Олена Узлюк («Уроки толерантності»).
Олена Узлюк

Олена Узлюк

Найкраща режисура

  • Дмитро Мойсеєв («Сірі бджоли»).

Найкращий повнометражний ігровий фільм

  • «Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра.