Канада передасть Україні пакет допомоги на $47 мільйонів

Канада планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 мільйона канадських доларів ($47 мільйонів).

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Reuters.

Він включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження.

Пакет допомоги, який також передбачає виділення коштів на підготовку українських військових, є частиною військового фінансування в обсязі 500 мільйонів канадських доларів ($362 мільйони), яке в липні виділив премʼєр-міністр Джастін Трюдо.

Минулого місяця Канада заявила, що передасть Україні 80 840 надлишкових малих ракет класу «повітря — поверхня» без бойової частини, а також 1 300 боєголовок до них.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Канада виділила 4,5 мільярда канадських доларів ($3,26 мільярда) на військову допомогу.