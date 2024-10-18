Сили ППО збили 80 зі 135 дронів, які Росія запустила по Україні

У ніч на 18 жовтня російські війська атакували Україну ударними БпЛА Shahed і дронами невстановленого типу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 08:30 Повітряні сили виявили та здійснили супровід 135 ворожих безпілотників.
В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих дронів у Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.
44 російських безпілотники локаційно втрачено, два полетіли в Білорусь, до 10 ворожих БпЛА досі в повітряному просторі центральних областей України.
Повітряні сили повідомили про рух дронів у південній частині Житомирської області, в напрямку Вінниці та області, в північній частині Черкаської області, західніше Києва (район Бучі), а також у східній частині Хмельницької області.