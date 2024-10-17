Зеленський: Україна не має наміру відновлювати ядерний арсенал

Україна не має наміру відновлювати ядерний арсенал.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

«Іноді ми робимо проблеми самі собі, тепер ви починаєте робити їх нам. Я сказав, що у мене немає альтернатив, окрім НАТО. Таким був мій сигнал. Але ми не робимо ядерну зброю, не треба робити таких меседжів», — наголосив він.

Президент зауважив на проваленому Будапештському меморандумі, гарантом якого виступала Росія, США, Китай. За цим документом Україна мала віддати ядерну зброю в обмін на забезпечення територіальної цілісності та суверенітету. За словами Зеленського, для України це виявився ненадійний захист, тому країна зробить все, щоб стати членом Альянсу.

До цього зʼявилася публікація німецького видання BILD про те, що якщо буде наказ, то Україна може створити ядерну зброю за кілька тижнів. Автор матеріалу Юліан Рьопке посилався на неназваного українського чиновника.

Радник Офісу президента Дмитро Литвин сказав, що аналітика від автора Bild Юліана Рьопке, який написав про «ядерну бомбу» України, схожа на заяви пропаганди РФ — і ті, і ті «вкидають в інформаційний простір однакові дурниці».