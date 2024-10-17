Україна та Греція підписали двосторонню безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це йдеться на сайті президента України.

Йдеться про те, що Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.

Також в угоді є пункти про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти Росії, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків.

Україна та Греція співпрацюватимуть у галузях культури, освіти та мистецтва. Греція братиме участь у відновленні й реконструкції України та підтримуватиме Формулу миру, а також майбутнє членство України в ЄС і НАТО.