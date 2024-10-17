На Вінниччині в ДТП загинули 6 людей. Серед них — підлітки

Неподалік села Писарівка на Вінниччині у дорожньо-транспортній пригоді загинули шість людей, з них — двоє неповнолітніх.

Про це повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що 36-річний водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Trafik.

Водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів — мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району — загинули на місці події.

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Водія вантажівки госпіталізували до лікарні. Його вже затримали та взяли в нього кров на токсикологічну експертизу. Чоловіку загрожує до десяти років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Вантажівку та мікроавтобус відправили на арештмайданчик.