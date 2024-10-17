СБУ повідомила про підозру генералу, який командував операцією «Київ за три дні»

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який командував операцією «Київ за три дні».

Про це повідомили в СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на генерал-майора Володимира Селіверстова — колишнього командира 106 повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку.

За планом російського генштабу 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селіверстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища.

Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого — ще одного населеного пункту в передмісті столиці.

У разі успішного виконання завдань окупанти планували закріпитися в окупованих районах, створивши плацдарм для наступу на Київ.

Після підходу основних сил окупаційних угруповань РФ російські військові мали штурмувати Київ і сподівалися його захопити. Однак Сили оборони та бійці СБУ зірвали ці наміри, оточивши й знищивши спершу значну частину угруповання Селіверстова під час боїв за Гостомель. Потім українські захисники ліквідували штаб окупантів у Бучанському районі, де російський генерал був разом із усім командним складом його дивізії. Тоді Селіверстов зі своїми заступниками отримали тяжкі поранення, після чого наказав окупантам евакуюватися.

Українські правоохоронці поширили перехоплені розмови Селіверстова з окупантами. На записах чутно, зокрема, як генералу доповідають про втрати окупантів у боях за Гостомель.

Слідчі СБУ заочно повідомили Селіверстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).