За ніч Сили ППО знищили 22 російські дрони

У ніч на 17 жовтня українські військові в результаті протиповітряного бою збили 22 ворожі дрони. За допомогою радіоелектронної боротьби посадили ще 27 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ППО працювала у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Є влучання ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього Росія випустила по Україні 56 ударних дронів і безпілотників невстановленого типу з Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська. Також окупанти атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області.