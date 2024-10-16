Центр Разумкова: Більшість українців підтримують операцію в Курській області

Майже 58% українців підтримали операцію Збройних сил України в Курській області, яка почалася в серпні 2024 року.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, але й на території Росії. 57,6% поставилися до цього позитивно, 19,6% — негативно, 7% — байдуже, а 16% не визначилися з відповіддю.

Позитивно до цього ставляться більшість тих респондентів, які вірять у перемогу України, — 65%, лише 15% з них поставилися негативно до операції на Курщині.

Натомість ті, хто в перемогу України не вірить, ставляться до цього частіше негативно — 22% схвалили бойові дії на території Росії, а 50% — ні. Також частіше негативно до цього ставляться ті, хто вважає перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які захопила під час повномасштабного вторгнення, — 29% з них схвалили операцію, а 47% — ні.

Опитування проводив Центр Разумкова з 20 до 26 вересня 2024 року методом face-to-face у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій, а також тих, де тривають бойові дії. Загалом опитали 2 016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.