В Україні втричі зросла кількість справ про самовільне залишення частини

Від початку 2024 року в Україні зареєстрували понад 35 тисяч кримінальних справ про самовільне залишення частини (СЗЧ).

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Української правди».

З січня по вересень 2024-го зареєстрували 35 307 кримінальних проваджень про СЗЧ, тоді як від січня по вересень 2023-го таких справ було утричі менше — 11 625.

За весь 2023 рік кількість таких справ становила 17 658, а за 2022 рік — 6 641.

За останній рік також зросла й кількість проваджень, відкритих за статтею про дезертирство. Від січня по вересень 2024-го відкрили вже 18 196 таких проваджень, хоча за той самий період минулого року їх було лише 4 691.

Всього за 2023 рік зареєстрували 7 883 провадження про дезертирство, а за 2022 рік — 3 442.

Українська правда

При цьому, як зазначає «Українська правда», до судових вироків доходить у декілька десятків разів менше справ від загальної кількості, а загальна кількість випадків СЗЧ і дезертирства залишається державною таємницею.

Що передувало

Тему СЗЧ активно обговорюють після того, як 19 вересня 2024 року військовий 56 мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов пішов у СЗЧ і за два дні публічно оголосив про це у Facebook. Він пояснив, що так хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись.

Уже 9 жовтня Гнезділова затримали, а наступного дня оголосили підозру в дезертирстві. 11 жовтня його відправили під арешт.

«Бабель» записував інтервʼю з Сергієм, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін щодо його вчинку. Ось головні тези розмови, а ось тут можна подивитись повну версію.