У Нью-Йорку вперше з 2018 року відбулось Victoriaʼs Secret Fashion Show

Вперше з 2018 року у Нью-Йорку відбулось Victoriaʼs Secret Fashion Show.

Трансляцію заходу вели на ютуб-каналі компанії.

Шоу відкрили фразою: «Абсолютно новий показ мод Victoriaʼs Secret, де жінки беруть владу у свої руки та перебувають у центрі уваги».

На подіум вийшли «янголи»: 43-річна Адріана Ліма, 50-річні Тайра Бенкс та Кейт Мосс та 56-річна Карла Бруні.

Також у показі взяли участь дві трансгендерні моделі: Алекс Консані та Валентина Сампайо. Так бренд виконав обіцянку, що стать — не перепона для моделі, щоб отримати «крила».

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На заході також виступили зірка k-pop Lisa, південноафриканська співачка Тайла та поп-легенда Шер, виконуючи свої найпопулярніші хіти.