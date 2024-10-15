Поліція опрацювала понад 2 тисячі викликів про замінування за день

Поліцейські опрацювали понад 2 тисячі викликів про замінування упродовж 14 жовтня по всіх областях України. Більшість повідомлень про мінування надійшла з російських IP-адрес.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Підрозділи поліції перевірили всі обʼєкти, про які надходили сигнали про замінування — усі хибні.

У Нацполіції є затверджений «Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху». Це підвищило роль оперативної складової, зокрема залучення підрозділів кіберполіції та кримінального аналізу під час відпрацювання таких повідомлень.

Напередодні на електронні адреси органів держвлади, місцевого самоврядування та інших об’єктів розіслали анонімні листи про замінування їхніх будівель. Текст листа опинився в розпорядженні «Бабеля». Відправник, який представився Олександром Ассаулюком, погрожував дистанційно підірвати заміновані приміщення. Відповідальність за це він покладає на терористичну групу Fire Cells Group. І просив вважати винними в мінуванні журналісток «Радіо Свобода» — Ірину Сисак, Валерію Єгошину та Юлію Хімерік, які 8 жовтня вони опублікували матеріал про те, як російська спецслужба вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ.

Олександр Ассаулюк живе в окупованому Криму та має російський паспорт, зʼясували «Схеми». Група Fire Cells Group, яка нібито взяла на себе відповідальність за «масові мінування», у соцмережах активно закликає палити авто українських військових. Представники групи також розсилали повідомлення про «вбивства за винагороду» державних топпосадовців України.