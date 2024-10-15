СБУ підозрює військового у наведенні російської артилерії на свою бригаду

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала українського військового, якого підозрюють у наведенні російської артилерії на свою бригаду ЗСУ під час боїв за Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку, російська ФСБ завербувала у 2023 році. Це зробив кадровий співробітник спецслужби — Сороколєтов Дмитро Павлович.

У поле зору російських спецслужб оператор БпЛА потрапив через прокремлівські коментарі в російських телеграм-каналах на підтримку війни Росії проти України.

За матеріалами справи, фігурант передавав росіянам локації свого підрозділу БпЛА. І намагався передати координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

У СБУ пишуть, що контррозвідники вчасно викрили підозрюваного і запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за державну зраду під час воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне.