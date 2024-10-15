Росія атакувала Україну дронами й ракетами. Як спрацювала ППО

У ніч на 15 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами й дронами. Сили ППО збили 15 ударних безпілотників, ще четверо локаційно втрачені завдяки роботі РЕБ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни вдарили по Миколаївщині сімома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з території окупованого Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині з повітряного простору Курської області РФ. Усього вони запустили 17 дронів.

Щоб відбити повітряний напад залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО працювала в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

У Миколаєві через російську ракетну атаку загинула одна людина, ще 16 постраждали. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт, ресторан, магазини, будинки й авто. Вогнеборці гасять пожежі.