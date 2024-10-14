ЄС планує продовжити місію з підготовки українських військових ще на два роки

Міністри закордонних справ держав — членів ЄС обговорили продовження Місії з військової допомоги Україні (EUMAM), яка забезпечує підготовку українських військових.

Про це на пресконференції за підсумками засідання заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Він наголосив, що Збройні сили України зараз «під великим тиском по всій лінії фронту», яка розширилася від початку літа.

«Ми повинні надавати українським збройним силам більше спроможностей і нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат EUMAM на наступні два роки», — заявив він, додавши, що сподівається на консенсус щодо цього рішення в Раді ЄС.