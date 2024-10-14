Опитування КМІС: Зеленському довіряє 59% українців — показник тримається з травня

Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 59% опитаних українців — такі показники тримаються з травня 2024 року. Наразі 37% респондентів не довіряють президенту.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На сході України президенту довіряє 51% опитаних українців, ще 45% — не довіряють. У інших областях країни рівень довіри більший, його фіксують на рівні 58—62%. Водночас 35—38% опитаних українців висловили недовіру.

Більше довіряють президенту ті респонденти, які вважають, що західні країни хочуть справедливого миру для України. Серед них — 69% висловили довіру, коли 29% не довіряють. Серед опитаних українців, які мають іншу думку, і тих, хто не зміг визначитися із відповіддю, 50% і 47% відповідно довіряють президенту, не довіряють — 48% і 42% відповідно.

Опитування проводили з 20 вересня до 3 жовтня — взяло участь 2 004 повнолітніх респонденти, які живуть на підконтрольній Україні території. Запитання формулювали про довіру саме до Володимира Зеленського, а не до президента як до інституції.

Як змінювалася довіра до Зеленського протягом його каденції

Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Володимиру Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37%. Після повномасштабного вторгнення 90% опитаних українців довіряли президенту. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року – до 64%, до травня 2024 року – до 59%. Рівень довіри тримається досі на такому рівні.