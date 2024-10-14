Відбувся аукціон з лотами зі зйомок «Гри престолів». Залізний трон продали за $1,5 мільйона

Аукціонний дім Heritage Auction разом із телеканалом HBO провели масштабний розпродаж костюмів, зброї та іншого реквізиту зі зйомок серіалу «Гра престолів». Загалом було представлено понад 900 лотів — вони зібрали $21,1 мільйона.

Про це пише Associated Press.

У аукціоні взяли участь близько 4 500 учасників. Найдорожчим лотом стала репліка Залізного трону з серіалу. За нього торгувалися шість хвилин і зрештою продали за $1,49 мільйона.

На екранах трон був викуваний диханням дракона, який розтопив мечі тисячі переможених суперників, і став символом боротьби за владу протягом усього серіалу. Для аукціону копію трону виготовили з пластику, а потім пофарбували металевою фарбою та прикрасили коштовностями. Окрім бажаного Залізного трону, понад 30 інших лотів продали за шестизначні суми.

Фірмовий меч Джона Сноу Довгий кіготь продали за $400 000, а його комплект нічної варти з плащем — за $337 500.

Сірий замшевий костюм, який носила Дейнеріс, продали за $112 500 — це на $100 тисяч більше за початкову ставку. А червону оксамитову сукню Серсеї продали за $137 500, що на $122 500 більше початкової ставки.

Чорний шкіряний обладунок Джеймі Ланністера продали за $275 тисяч, а його броню Королівської гвардії, включаючи його культовий довгий меч Вірний клятві — за $212 500. Обладунки королівської варти, які носив персонаж Грегор «Гора» Кліган, продали за $212 500.