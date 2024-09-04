Мечі Арʼї Старк і Джона Сноу, яйця драконів і навіть сам Залізний трон. На аукціон виставили 900 лотів з «Гри престолів»

Аукціонний дім Heritage Auction разом з телеканалом HBO анонсували масштабний розпродаж костюмів, зброї та іншого реквізиту зі зйомок серіалу «Гра престолів».

Про це повідомляє пресслужба Heritage Auction.

Зокрема, на аукціон виставлять золоту руку Джейме Ланністера, шкіряний плащ Дейнеріс Таргарієн, який був на ній в момент смерті, значок «Правиця Королеви» Тіріона Ланністера, драконячі яйце і череп та розплавлений Залізний трон.

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Загалом на аукціон виставлять 900 лотів, що складаються з понад 2 000 предметів. Аукціон охоплює майже кожного персонажа і майже кожну секунду серіалу — від пілотного епізоду до фіналу. Аукціон відбудеться 10—12 жовтня.

Також на продаж виставлять велику кількість костюмів із серіалу.

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А для фанатів зброї на аукціоні буде представлена чи не вся зброя серіалу, зокрема й головних героїв — Джона Сноу, Арʼї Старк, Джейме Ланністера та інших.