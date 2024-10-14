Співак Джаред Лето назвав війну «цими проблемами» і захотів виступати в Росії — у МЗС України зреагували

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву американського актора й вокаліста рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето. Той захотів виступати в Росії та Україні, коли скінчаться «ці проблеми», маючи на увазі повномасштабне російське вторгнення.

«Відчуття «російської енергії» Джаредом Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи», — наголосили в МЗС.

І додали, що не може бути ніякого умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити «проблему» існування України.

Про бажання виступати в Санкт-Петербурзі, Москві й Києві Джаред Лето сказав на концерті у Сербії. Там була присутня числення російська публіка, яка підтримала його гучними оплесками. Натомість українська аудиторія обурилася висловлюваннями співака.

Джаред Лето здобув популярність завдяки своїм ролям у фільмах «Реквієм за мрією», «Американський психопат», «Далласький клуб покупців» (за який отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану) та «Загін самогубців». Окрім акторської кар’єри, Лето є фронтменом рок-гурту Thirty Seconds to Mars, який випустив кілька успішних альбомів і має численні нагороди. Лето також відомий своїм ексцентричним стилем.