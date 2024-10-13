ZDF: Зустрічі у форматі «Рамштайн» за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться

Засідання контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.

Про це пише німецький телеканал ZDF.

Канал зазначає, що президент США Джо Байден планує 17 жовтня прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган Мілтон.

Проте програма візиту американського президента буде значно скорочена й триватиме лише один день — 18 жовтня. Байден хоче зустрітися в Берліні з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом.

Це означає, що зустрічі у форматі «Рамштайн» найближчим часом не буде, підкреслює телеканал. Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

ZDF також повідомив, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні «Рамштайну» 12 жовтня, Шольц оголосив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Як зазначив журналіст ZDF Ельмар Тевессен, подальші рішення у форматі «Рамштайн», найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.