На Сумщині евакуювали 36 тисяч місцевих

У Сумській області за час повномасштабної війни евакуювали понад 36 тисяч місцевих мешканців, з них — 6 469 дітей.

Про це повідомила Сумська ОВА з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту населення.

З усіх 34 населених пунктів, наближених до кордону з РФ, евакуювали всіх мешканців. Зараз триває евакуація зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад області.

Також влада проводить обовʼязкову примусову евакуацію родин з дітьми з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (за винятком міста Середина-Буда) та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади. Примусова евакуація також стосується окремих населених пунктів Конотопського та Сумського районів.

З евакуацією допомагають працівники ДСНС у Сумській області та евакуаційна група «Білі янголи». Остання займається евакуацією родин з дітьми та громадян з прикордонних територій.

Куди звернутись для евакуації з Сумщини

По більш детальну інформацію про евакуацію можна звернутися на гарячі лінії за номерами:

Департамент з питань соціальної політики Сумської ОДА — (0542) 77-96-77, 099-30-25-250 (працює цілодобово).

Обласний координаційний штаб з проведення евакуації — 099-31-86-362.

У Сумському районі — 095-38-64-306, 050-65-07083.

У Шосткинському районі — 093-326-50-06.

У Конотопському районі — (05447) 62-403.

В Охтирському районі — 050-57-82-523, 099-61-75-204.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати міністерству у месенджери WhatsApp / Telegram / Viber на номер: (096) 078-84-33.

Ситуація на Сумщині

У серпні начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ситуація на прикордонні загострилася — регіон постійно обстрілюють керованими авіаційними бомбами. Генштаб ЗСУ повідомляв, що найактивніше бʼють авіацією саме по прикордонню Сумщини з території РФ.

У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області українське військове командування 13 серпня ввело обмеження для переміщення всіх категорій громадян. Таке рішення пояснили активізацією ДРГ і збільшенням інтенсивності бойових дій у регіоні.